Las donantes de sangre mujeres superaron en 5.243 a los hombres en Catalunya en 2025

BARCELONA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las mujeres lideraron la donación de sangre en Catalunya en 2025 con 87.541 donantes mujeres por 82.298 donantes hombres, una diferencia de 5.243 personas.

Según ha informado el Banc de Sang i Teixits en un comunicado este sábado, esta tendencia se ha consolidado en los últimos 7 años y el número de mujeres duplica a los hombres cuando se compara quien hace el número máximo de donaciones permitidas en un año, que para las mujeres es de hasta 3 veces al año y para los hombres hasta 4.

Además, por primera vez, la media de edad de las donantes mujeres ha superado a la de los hombres, aunque el Banc de Sang alerta que la población de donantes se envejece en general y se necesita que mil personas donen sangre diariamente para cubrir las necesidades de los pacientes hospitalizados.

Así, la población de donantes mujeres se ha envejecido 3 años en el periodo entre 2021 y 2025, llegando a los 48,83 años por los 48,78 de los hombres, por lo que la institución pide implicar en la donación y el voluntariado a una franja de edad más joven que parece manifestar una tendencia social contraria.

Pese a que los hombres pueden realizar más donaciones, la mayor donante de Catalunya es una mujer, Teresa Orquin, que es quien más donaciones de sangre, plasma y plaquetas ha realizado superando las 250.