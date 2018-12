'Entre dos aguas', 'Viaje al cuarto de una madre' y 'El fotógrafo de Mauthausen' copan nominaciones a los Gaudí

Actualizado 11/12/2018 12:43:21 CET

La mitad de las producciones nominadas a Mejor película, dirigidas por mujeres

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

Las películas 'Entre dos aguas', de Isaki Lacuesta, 'Viaje al cuarto de una madre', de Celia Rico, y 'El fotógrafo de Mauthausen', de Mar Targarona, encabezan las nominaciones de los XI Premis Gaudí con nueve candidaturas.

Les siguen 'Petra', de Jaime Rosales, con ocho, y 'Les distàncies', de Elena Trapé, con siete candidaturas, según han revelado en la lectura de nominaciones este martes en La Pedrera de Barcelona los intérpretes Núria Prims y David Verdaguer.

Un total de 36 títulos optan a las 22 categorías de los premios del cine catalán, que se entregarán el 27 de enero en el Palau de Congressos de Catalunya en una gala presentada por Mag Lari, y las votaciones de los académicos se iniciarán el 3 de enero.

En la categoría de Mejor Película se disputarán el galardón cuatro producciones en catalán, de las que tres son óperas primas: 'Formentera Lady', de Pau Durà; 'Jean-François i el sentit de la vida', de Sergi Portabella; 'Yo la busco', de Sara Gutiérrez Galve, y 'Les distàncies', de Elena Trapé.

En la de Mejor Película en lengua no catalana compiten 'Viaje al cuarto de una madre', de Celia Rico; 'Entre dos aguas', de Isaki Lacuesta; 'El fotógrafo de Mauthausen', de Mar Targarona, y 'Petra', de Jaime Rosales.

DIRECCIÓN FEMENINA

Cuatro de las ocho películas nominadas en las categorías de Mejor Película están dirigidas por mujeres, y dos de ellas, Elena Trapé y Celia Rico, optarán al Gaudí a la Mejor Dirección junto a Isaki Lacuesta y Jaime Rosales, y estos cuatro competirán también en la categoría de Mejor Guión.

La directora Elena Trapé ha asegurado que es "importante" la presencia de mujeres en las principales categorías de los premios, y ha remarcado que todavía queda ese paso en las grandes producciones, mientras que Celia Rico ha dicho que está pasando, pero que todavía queda mucho por hacer.

Por su parte, la directora Mar Targarona --que ha subrayado que 'El fotógrafo de Mauthausen está gustando y ha avanzado que prepara un 'thriller'-- ha remarcado que cree que ha existido una voluntad de repartir las nominaciones para que haya una "relevancia" de las mujeres, y ha reivindicado que han venido para quedarse.

INTERPRETACIÓN

En las categorías interpretativas, al de Mejor protagonista femenina optan Alexandra Jiménez ('Les distàncies'), Lola Dueñas ('Viaje al cuarto de una madre'), Bárbara Lennie ('Petra') y Carme Elias ('Quién te cantará'), y al de Mejor protagonista masculino Israel Gómez Romero ('Entre dos aguas'), Alex Brendemühl ('Petra'), Mario Casas ('El fotógrafo de Mauthausen') y Sergi López ('La vida lliure').

Como Mejor actriz secundaria están nominadas Anna Castillo ('Viaje al cuarto de una madre'), Marisa Paredes ('Petra'), Maria Ribera ('Les distàncies') y Clara Segura ('Durante la tormenta'), y al de Mejor actor secundario Oriol Pla ('Petra'), Miki Esparbé ('Les distàncies'), Alain Hernández ('El fotógrafo de Mauthausen') y Eduard Fernández ('Todos lo saben').

En el Gaudí de Mejor documental competirán 'Comandant Arian', de Alba Sotorra; 'Trinta lumes', de Diana Toucedo; 'Petitet', de Carles Bosch, y 'I hate New York', de Gustavo Sánchez, y en la de Mejor Película de televisión 'De la ley a la ley', de Sílvia Quer; 'Vida privada', de Sílvia Munt; 'El nom', de Joel Joan; y 'Vilafranca', de Lluís Maria Güell.

En el cortometraje competirán 'La última virgen', de Bàrbara Farré; 'Tomorrow', de Andrew Tarbet; 'Prier estrall', de Ventura Durall, y 'Silencio por favor', de Carlos Villafaina, y como Mejor película europea 'Call me by your name', de Luca Guadagnino; 'Caras y lugares', de Agnès Varda; 'Cold war', de Pawel Pawlikowski, y 'El hilo invisible', de Paul Thomas Anderson.

CATEGORÍAS TÉCNICAS

En categorías técnicas, en Mejor montaje están nominados Liana Artigal ('Les distàncies'), Ana Pfaff ('Con el viento'), Sergi Dies ('Entre dos aguas) y Bernat Vilaplana ('Jurassic World: El reino caído'); en Fotografía Hélène Louvart ('Petra'), Diego Dossuel ('Entre dos aguas'), Òscar Faura ('Jurassic World: El reino caído) y Edu Grau ('Quién te cantará').

En el apartado de Mejor dirección artística Laia Ateca ('Quién te cantará'), Rosa Ros ('El fotógrafo de Mauthausen'), Mireia Carles ('Viaje al cuarto de una madre') y Balter Gallart ('Superlópez'), y en el de Mejor sonido Amanda Villavieja está nominada por partida doble junto a Alejandro Castillo por 'Entre dos aguas' y con Albert Manera por 'Viaje al cuarto de una madre', en una categoría donde Oriol Tarragó está nominado por 'Jurassic World: El reino caído') y junto a Sergi Bürmann y Marc Orts por 'Superlópez'.

En la categoría de Mejores efectos visuales están nominadas Laura Pedro, Lluís Rivera y Ricard Barriga por 'Superlópez', Lluís Rivera y Felix Bergés con 'La sombra de la ley', Lluís Rivera y Alex Villagrasa por 'Durante la tormenta', y Jordi San Agustín por 'El fotógrafo de Mauthausen'.