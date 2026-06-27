Dos bomberos de Barcelona especializados en colapsos estructurales viajan a Caracas (Venezuela)

BARCELONA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos especialistas en colapsos estructurales del cuerpo de Bombers de Barcelona viajan este sábado a Caracas (Venezuela) para unirse a las tareas de rescate por los dos terremotos del miércoles.

Se han unido al Mecanismo Europeo de Protección Civil, que agrupa las capacidades de respuesta de todos los países de la UE, que ha fletado un avión desde Roma (Italia) con especialistas de países europeos, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Son el suboficial David Douglas Ortega, que será jefe de equipo del grupo multidisciplinar, y el jefe de guardia Simón Domínguez, que se incorpora como ingeniero estructural.

Además Bombers de Barcelona, a través de Protecció Civil de la Generalitat, ya ha puesto a disposición del Mecanismo Europeo de Protección Civil otros efectivos especializados en terremotos por si es necesario un relevo en los efectivos movilizados.

El Ayuntamiento ha habilitado una línea extraordinaria de subvenciones por valor de 300.000 euros que se canalizarán a través de ONG con sede en Barcelona y presencia operativa en Venezuela, informa el consistorio en el mismo comunicado.