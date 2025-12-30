Dos de cada 10 catalanes no saben qué se celebra en Navidad, según el Barómetro sobre religiosidad

Árbol de Navidad en la entrada del Port Olímpic de Barcelona - BSM

BARCELONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dos de cada 10 catalanes no saben qué se celebra en Navidad, según los resultados de la última edición del Barómetro sobre la religiosidad que elabora la Direcció General d'Afers Religiosos de la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática.

Los datos son más bajos entre los jóvenes: casi el 32% de las personas entre 16 y 25 años no son capaces de responder correctamente cuando se les formula esta pregunta, mientras que en el resto de grupos de edad el porcentaje de respuestas correctas se sitúa en torno al 80% o valores superiores.

Las cifras revelan un "aumento del denominado analfabetismo religioso" entre determinados sectores de la población, especialmente entre los jóvenes.

En lo referente a preguntas sobre otras cuestiones, el 63,9% de los catalanes sabe identificar al Santo Padre como líder de la Iglesia católica y el 67,5% conoce en qué períodos del día se hace ayuno durante el mes del Ramadán.

En las preguntas relativas a tradiciones cristiana ortodoxa, budista, judía, protestante y de los Testigos de Jehová, el porcentaje de respuestas correctas no supera el 40% y en todos los casos el nivel de conocimiento entre los jóvenes es sensiblemente inferior al de las generaciones de más edad.