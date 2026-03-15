Dos carreteras cortadas y otras tres con restricciones a causa de la nieve en Catalunya

Archivo - Estación de medición de Coll de la Creueta, en Castellar de n'Hug (Girona) - GENERALITAT DE CATALUNYA - Archivo

BARCELONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La BV-4031 a la altura del Coll de la Creueta (Barcelona) y la BV-4024 a la altura del Coll de Pal (Barcelona) están cortadas este domingo a causa de la nieve que ha caído en las últimas horas y otras tres vías presentan restricciones.

Según ha informado el Servei Català de Trànsit en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, los vehículos de tercera categoría tienen el paso restringido en la N-260 en el Port del Cantó (Lleida), mientras que el resto de vehículos deben ir con cadenas.

Las cadenas también son obligatorias en la C-28 en el Port de la Bonaigua (Lleida) y para acceder al Pla de Beret (Lleida), y también se recomienda precaución por nieve o hielo en la calzada en la C-16 entre Bellver de Cerdanya (Lleida) y Bagà (Barcelona), en la C-162 entre Riu (Lleida) y Fontanals de Cerdanya (Girona), y en la N-230 entre Vilaller y Vielha (Lleida).