Dos carriles en la calle Mandri de Barcelona reabrirán el 10 de febrero tras las obras de la L9

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha anunciado la reapertura, el próximo 10 de febrero, de dos carriles de circulación de la calle Mandri de Barcelona en el marco de las obras de la L9 del Metro, informa en un comunicado este miércoles.

En concreto, se restablecerá la circulación de un carril por sentido entre el paseo de la Bonanova y la calle Bigai.

Además, se restituirá el paso y las paradas de bus por la calle Mandri, y se habilitará un carril multiuso en el paseo de la Bonanova para buses y carga y descarga.