Dos detenidos en Barcelona por sustraer tarjetas bancarias a personas mayores en parquímetros

BARCELONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres, de 30 y 39 años, como presuntos autores de diversos delitos de hurto y estafa por sustraer tarjetas bancarias a gente mayor en parquímetros de Barcelona, ha informado el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

La investigación se inició en diciembre de 2025, a raíz de la detección de un incremento de hechos delictivos en zonas con parquímetros, en los que los presuntos autores seleccionaban a personas de edad avanzada y les sustraían las tarjetas bancarias haciéndoles creer que se habían quedado bloqueadas dentro de la máquina.

En concreto, los ahora detenidos les hacían creer que eran extranjeros y que desconocían el funcionamiento del parquímetro, por lo que pedían a las víctimas que efectuaran el pago con su tarjeta con la promesa de que les devolverían el importe en efectivo y les solicitaban que teclearan el pin, aunque la máquina sólo pedía el número de matrícula.

Una vez tenían la tarjeta, se alejaban con la excusa de comprobar la matrícula del coche y solicitaban a las víctimas que esperasen en la zona, tiempo que utilizaban para acudir a un cajero y retirar dinero de sus cuentas bancarias.

En total, se les imputan 15 hechos, aunque se les investiga por una treintena, y se estima que el dinero sustraído a las víctimas podría superar los 16.000 euros.

Los dos detenidos acumulan antecedentes por robos con violencia e intimidación, estafas a gente mayor y robos cometidos en el marco de bandas organizadas y, además, uno de ellos tenía vigente una orden internacional de detención emitida por Bélgica, por lo que ha sido trasladado a la Audiencia Nacional para inicial el proceso de extradición.

RESIDENTES EN FRANCIA

La investigación, enmarcada dentro del Pla Kanpai de Mossos d'Esquadra contra la multirreincidencia, ha sido efectuada por la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial Metropolitana de Barcelona, junto con las unidades de investigación de los distritos de Sarrià, Sant Martí, Horta, Eixample y Nou Barris.

Los Mossos han contado con la colaboración de la Gendarmería Nacional Francesa, que les facilitó información sobre la posible actividad delictiva en Catalunya y sus perfiles, pues eran conocidos en el país vecino, su lugar de residencia, por haber delinquido.