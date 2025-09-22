Dos detenidos en La Bisbal (Tarragona) por robar un bolso en un área de servicio de la AP-7

Archivo - Un vehículo de Mossos d'Esquadra en una imagen de archivo. - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

TARRAGONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado sábado en La Bisbal del Penedès (Tarragona) a dos hombres de 56 y 42 años por presuntamente robar un bolso de una furgoneta estacionada en el área de servicio de la AP-7, que posteriormente huyeron por la autopista con "maniobras peligrosas" sin obedecer las órdenes de los agentes, informa la policía catalana en un comunicado.

Los hechos sucedieron cerca de las 15.15 horas cuando una patrulla de paisano detectó el hurto y siguieron al vehículo por la AP-7, en cuya huida llegó a alcanzar los 190 km/h, pero fue interceptado en la AP-2 a altura de La Bisbal del Penedès.

En el registro del vehículo los agentes encontraron el bolso con objetos personales como un teléfono móvil, gafas y documentación, por lo que fueron detenidos y, tras prestar declaración en comisaría, quedaron en libertad con obligatoriedad de presentarse ante el juez cuando sean requeridos.