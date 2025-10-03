Dos detenidos en Cervera (Lleida) por distribuir droga desde una asociación cannábica

Material incautado en un registro en una asociación cannábica en Cervera - MOSSOS D'ESQUADRA

LLEIDA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el miércoles a dos hombres, de 21 y 55 años, en Cervera (Lleida) por presuntamente distribuir droga desde una asociación cannábica.

En un comunicado este viernes, la policía catalana ha explicado que los responsables vendían la sustancia "con un simple registro inicial", sin generar ningún tipo de documento, cuotas o carnet de socio, y permitían salir con la droga, sin obligar a consumirla dentro del local.

Tras recoger evidencias, el miércoles por la tarde los Mossos realizaron una entrada y perquisición en el local, donde se encontraron a dos responsables y cinco compradores.

También localizaron 505 bolsitas con marihuana, 1.189 gramos de cogollos de marihuana, 119 bolsitas de hachís, una pieza grande de hachís y 640 cigarros tipo "porro" y 873 euros.

Los detenidos, ambos con antecedentes, han pasado este viernes a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera.