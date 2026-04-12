Dos detenidos por circular en patinete y sentido contrario y lanzar piedras en la A-2 en Lleida

Dos detenidos por circular por la A-2 en patinete en sentido contrario - MOSSOS D'ESQUADRA

LLEIDA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas por lanzar piedras a vehículos en circulación en la A-2 en Corbins (Lleida) y circular por esta misma autovía en patinete en sentido contrario, han informado en un apunte en X este domingo recogido por Europa Press.

Los agentes les han localizado lanzando piedras después de recibir el aviso de que dos personas circulaban en patinete en sentido contrario por la autovía y, pese que han intentado huir, finalmente han sido detenidos.

Además, los detenidos han dado positivo en las pruebas de alcohol y drogas.