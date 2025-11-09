Dos detenidos por distribuir drogas relacionadas con el 'chemsex' en un piso turístico de Barcelona

BARCELONA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado miércoles 5 de noviembre a dos hombres de 32 y 40 años como presuntos autores de un delito contra la salud pública por distribuir drogas relacionadas con el 'chemsex', usadas habitualmente en encuentros sexuales, en un apartamento turístico del barrio del Eixample de Barcelona.

La investigación se inició en agosto de este año después de que una persona se dejara un paquete de estupefacientes dentro de la nevera en un apartamento turístico, informa el cuerpo en un comunicado este domingo.

Tras esto se identificó al presunto autor y se iniciaron dispositivos de vigilancia que permitieron confirmar su vinculación con la distribución y consumo de drogras con fines sexuales, lo que se conoce como 'chemsex'.

En la entrada en este piso los agentes han intervenido más de 1,5 quilogramos de Ketamina, 500 gramos de tusi, más de 300 gramos de mefedrona, más de un quilogramo de metanfetamina, más de 200 gramos de MDMA, más de 100 gramos de pastillas de extasis, más de 90 gramos de cocaína, unos 18 litros de GBL y 1.312 euros en efectivo junto con básculas de precisión y herramientas de manipulación de sustancias.

Los detenidos pasaron a disposición judicial el pasado viernes 7 de noviembre.