Dos detenidos, uno de ellos menor, por robos violentos a personas mayores en Reus (Tarragona)

TARRAGONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 18 años y una menor de edad por su presunta relación con robos violentos a personas de edad avanzada en Reus (Tarragona), informa el cuerpo policial en un comunicado este jueves.

El primer robo se produjo a las 16.25 horas del 12 de agosto cuando, mientras ambos circulaban sobre un patinete, él intentó arrancarle con violencia un collar de oro a una mujer de edad avanzada, causándole heridas.

Un mosso fuera de servicio, que presenció los hechos, persiguió a la pareja y avisó a la policía, que detuvo a la menor en el lugar de los hechos, mientras que el joven logró escapar.

A las 19.30 horas del mismo día, el joven arrancó con violencia el collar a otra anciana, causándole lesiones, pero gracias a las descripciones de las víctimas y a la información recogida por el agente fuera de servicio fue localizado poco después en la estación de tren de la localidad, donde fue detenido.

El hombre, que acumula más de 10 antecedentes policiales, ha pasado este jueves a disposición judicial del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Reus.