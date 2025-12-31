Dos detenidos en Garrigàs (Girona) mientras robaban cable de cobre de una estación transformadora

Archivo - Un vehículo de los Mossos - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 2 hombres mientras sustraían cableado de cobre de una estación transformadora en Garrigàs (Girona), y con una furgoneta robada en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), informan este miércoles en un comunicado.

Los hechos sucedieron el día 28 en el área de servicio de la AP-7 en Garrigàs, y les detuvieron la noche del 28 al 29 como presuntos autores de un robo con fuerza, receptación y apropiación indebida de vehículo.

Uno de ellos tenía orden de detención por otro robo de cobre en Castelló de la Plana en 2024, y los dos, con múltiples antecedentes, pasaron el día 29 a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Figueres.