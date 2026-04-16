Dos detenidos en Llançà (Girona) con diversos antecedentes por tráfico de drogas

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional, a 19 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

GIRONA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional detuvieron el 13 de abril en Llançà (Girona) a dos ciudadanos, que ya estaban fichados por los Mossos d'Esquadra por tener diversos antecedentes, por presunto tráfico de drogas a pequeña escala.

Los investigadores contaron con el apoyo de la Policía Local del municipio, ya que establecieron diversos dispositivos conjuntos para comprobar que vendían droga en la calle, por lo que lograron verificar la existencia de un clan familiar dedicado a la venta de diversas drogas, informa Policía Nacional en un comunicado este jueves.

Por ello, se practicaron entradas y registros en dos domicilios, uno de los cuales ocupado ilegalmente, y los agentes decomisaron diversas dosis de cocaína, marihuana, hachís y ketamina preparadas para su venta.