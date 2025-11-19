Dos detenidos en Mollerussa (Lleida) después de entrar a robar en una casa

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el domingo a dos hombres, de 21 y 26 años, que presuntamente entraron a robar en una casa de Mollerussa (Lleida) cerca de las 04.00 horas de la madrugada de ese día, informan en un comunicado este miércoles.

Gracias a la descripción que facilitó el hombre que dormía en su casa cuando entraron a robar, los mossos detectaron a los dos sospechosos cerca de la estación del tren, y tras intentar huir por las vías, uno de ellos acabó arrestado.

Posteriormente, cerca de la N-IIa en Golmés (Lleida), fue detenido el otro, un hombre ya conocido por la policía con múltiples antecedentes, que llevaba encima objetos robados.

Paralelamente, el domingo por la tarde acudieron a un domicilio de Mollerussa por una violación de domicilio con voluntad de ocupación, y entre las pertenencias había joyas y dos teléfonos móviles, uno de ellos robados con violencia la misma noche de los hechos por el detenido de 27 años.

La investigación sigue abierta para analizar la procedencia de las joyas y los otros objetos recuperados, y los dos detenidos ya han pasado a disposición judicial.