Dos detenidos por robar material de trasteros en Reus y venderlo en un local de Tarragona

TARRAGONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes a un hombre de 36 años en Tarragona por presunta receptación de material que vendía en un local de objetos de segunda mano, después de que estos fueran robados del interior de trasteros en Reus por parte de un segundo hombre, que fue detenido el 24 de septiembre.

El operativo se inició tras conocerse 13 robos de comunidades de vecinos de Reus y en el establecimiento encontraron diversos objetos, entre ellos un móvil valorado en 1.300 euros, un ordenador portátil, diversas herramientas y un reloj inteligente de 1.000 euros, informa la policía autonómica en un comunicado.

El detenido en Tarragona quedó en libertad horas más tarde con obligación de presentarse ante el juez cuando sea requerido, del mismo modo que el primer detenido en septiembre.