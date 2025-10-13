Dos detenidos en Tarragona por robar en vehículos y huir de los Mossos a "gran velocidad"

TARRAGONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada del pasado jueves en Tarragona a un hombre y una mujer de 42 y 44 años, respectivamente, por presuntamente robar en el interior de vehículos y huir a "gran velocidad" desobedeciendo las indicaciones de los agentes, informan en un comunicado este lunes.
Cerca de las 05.00 horas diversos testimonios alertaron de que una pareja estaba manipulando las puertas de dos vehículos, y tras detectar la presencia policial, huyeron en contra dirección durante más de medio kilómetro hasta chocar con un coche aparcado, por lo que salieron de este y se escondieron detrás de un vehículo, donde fueron detenidos ofreciendo resistencia.
Dentro del vehículo --que previamente habían robado de un garaje donde accedieron rompiendo el candado-- había un catalizador y diversas herramientas para cometer este tipo de robo sin tener que forzar el paño, así como diversos objetos sustraídos; ambos autores, con más de 30 antecedentes, pasaron a disposición judicial este sábado.