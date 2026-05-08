Dos detenidos por transportar 30 kilos de hachís de Tarragona a El Vendrell por la AP-7

30 Kilos De Hachís Intervenidos En El Coche - MOSSOS D'ESQUADRA

TARRAGONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron la madrugada de este jueves a un hombre y a una mujer tras ser interceptados en la AP-7 presuntamente transportando 30 kilos de hachís desde Tarragona a El Vendrell, informan en un comunicado este viernes.

Una patrulla de paisano, en el marco del dispositivo 'Kanpai Pista', realizaba tareas de prevención en la autopista cuando observó dos vehículos que circulaban a gran velocidad uno tras otro.

Tras comprobar que los coches estaban implicados en delitos contra la salud pública, los agentes informaron a la sala de mando para alertar a las patrullas de El Vendrell, y posteriormente lograron detener uno de los coches en el arcén de la autopista, sin hallar ninguna sustancia.

Minutos más tarde agentes de El Vendrell lograron detener al segundo coche, donde identificaron a los dos ocupantes y localizaron tres bolsas con 60 envoltorios de hachís, con un valor estimado en el mercado ilegal de unos 60.000 euros.

Los dos detenidos pasarán durante las próximas horas de este viernes a disposición judicial.