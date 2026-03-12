Dos detenidos vinculados a 15 robos con fuerza y otro violento en comarcas de Girona

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el 10 de febrero y el 7 de marzo en Figueres (Girona) a dos hombres de 46 y 25 años como presuntos autores de 12 robos con fuerza y un robo violento e intimidación perpetrados en diversos municipios de comarcas de la provincia, si bien al primer arrestado también se le atribuyen tres robos más.

Concretamente, los mossos tuvieron conocimiento de estos robos en las comarcas de l'Alt i Baix Empordà y del Gironès (Girona) entre el 15 de diciembre y el 4 de febrero, por lo que iniciaron una investigación, informan en un comunicado este jueves.

El primer robo con fuerza fue en una lavandería de Llançà donde dos hombres y una mujer accedieron forzando un bombín y se llevaron dinero en efectivo, y los dos siguientes hechos fueron el 18 de diciembre en Avinyonet de Puiventós, donde robaron dentro de una empresa y en una farmacia, donde se llevaron la caja registradora.

SE LLEVARON UNA FURGONETA

También se les atribuyen tres robos con fuerza más, dos en grado de tentativa y otro consumado, en el cual se llevaron una furgoneta de una empresa de Palol d'Onyar, así como dos móviles y un medidor digital.

Por otro lado, los mossos también recuperaron un vehículo robado en una empresa de la Pera con tabaco y un móvil que provenían de robos anteriores,

Finalmente, a uno de los dos ladrones también se le atribuyen tres robos más en la comarca de La Selva, donde utilizó dos vehículos robados para cometer los robos.

La investigación sigue abierta para tratar de identificar y detener al resto de autores que han participado en estos hechos.