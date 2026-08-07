Dos fincas en Collserola (Barcelona) impulsan el silvopasto con burros para la gestión forestal

Burros limpian el bosque para evitar incendios forestales, a 7 de agosto de 2026, en Valldoreix, Barcelona, Catalunya (España). La iniciativa Pasturant Collserola usa burros para la gestión forestal de Collserola y evitar incendios. Gracias a voluntarios - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación Pasturant Collserola impulsa en las fincas de Can Domènech y Can Monmany, en Valldoreix (Barcelona), el silvopasto como herramienta de gestión forestal y un rebaño de burros 'bomberos' que mantienen el sotobosque dentro de los límites del Parc Natural de Collserola para evitar incendios forestales.

Paul Domènech, hijo de la Masia de Can Domènech, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la iniciativa pretende recuperar la ganadería en el entorno de Barcelona: "Ahora no es propiamente una explotación ni de carne ni de leche, sencillamente es para reducir la carga de combustible del bosque".

Así, buscan mejorar la estructura del bosque para hacer frente a los incendios y al cambio climático, actuando "antes de que pase una desgracia", de manera que los incendios que puedan ocasionarse sean más fáciles de parar.

Domènech ha explicado que el proyecto está inspirado en el Proyecto Life Montserrat y ha dicho que los burros, que pasturan las 24 horas del día y los 7 días de la semana, vienen justamente de Montserrat.

Además, ha señalado que les gustaría "replicar el modelo en más sitios", ya que esta iniciativa empezó en la finca de Can Domènech y, más tarde, se amplió a Can Monmany, y ha destacado la importancia de unir fuerzas entre payesía, ciudadanos y administraciones para transformar y adaptar el bosque.

EMD DE VALLDOREIX

El vocal de Medio Ambiente y Agricultura de la EMD de Valldoreix, Àlex Aguilar, ha explicado que, evaluando diferentes maneras de mantener el sotobosque, se dieron cuenta de que este modelo "era el que seguramente mejor podía funcionar y era más sostenible".

Asimismo, ha defendido que, mientras que un rebaño de ovejas es mucho más disperso y necesita la supervisión de pastores, los burros "son un rebaño mucho más compacto y mucho más controlable", facilitando el trabajo.

Aquilar también ha subrayado la importancia de la colaboración entre institución, ciudadanía y payesía local, "poniendo en un mismo punto el tema del trabajo forestal, la recuperación y el apoyo a la payesía".

Según diversos estudios, en esta zona se podría originar un incendio de sexta generación que se extendiera por toda la montaña; por lo que ha recordado que la prevención es clave.

PASTURANT COLLSEROLA

Desde la asociación, que empezó como un grupo de WhatsApp, los voluntarios se encargan del mantenimiento de los animales: "Nos encargamos del buen estado del animal y él se encarga de hacer su trabajo, o su vida".

Lo ha dicho el voluntario en la entidad, Nicolas Pirotte, que ha explicado que tienen el objetivo de conseguir que la administración les pueda ayudar a crecer y, así, se pueda replicar el modelo.

Oriol Corominas, también voluntario de la asociación, ha afirmado que este modelo de gestión forestal tiene un coste que, por ahora, están subvencionando los voluntarios y amigos de la asociación: "Lo que queremos es que las entidades, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, como la Generalitat, puedan colaborar".

En este sentido, ha dicho que este coste es menor al de otros tipos de actuaciones, con unos 500 euros al año por burro: "Es muy inferior a cualquier actuación que se puede hacer en el bosque y, a nivel económico, es mucho mejor que la extinción de un incendio".

Actualmente, la asociación tiene permiso para tener hasta 28 burros en el proyecto.