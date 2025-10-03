Dos heridos graves y dos menos graves en un accidente entre 3 coches en Riera de Gaià (Tarragona)

TARRAGONA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas graves y dos menos graves en un accidente este viernes con tres coches implicados en la N-340 a la altura de Riera de Gaià (Tarragona).

En un mensaje en 'X', los Bombers de la Generalitat han explicado que este accidente se ha producido sobre las 20 horas, y ha sido un "impacto de alta energía" que ha dejado a uno de los conductores atrapado, tras lo que ha sido liberado por los bomberos, que han enviado 3 dotaciones.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha informado, en otro mensaje en 'X', que dos de los heridos han sido trasladados al Hospital Universitari Joan XXIII y los otros dos al Hospital de Santa Tecla.