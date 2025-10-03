Dos incendios en viviendas en Balaguer y Almacelles (Lleida) dejan 6 afectados, 3 menos graves

LLEIDA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos incendios en viviendas de Balaguer y Almacelles (Lleida) la madrugada de este viernes han provocado afectaciones en seis personas, tres de ellas en estado menos grave trasladadas al hospital por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), informa en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En Almacelles, el aviso del incendio llegó a las 01.00 horas, en el interior de cuya vivienda se encontraban cinco personas, tres en estado leve que fueron dadas de alta 'in situ' y un hombre y una mujer en estado menos grave, y se desplazaron cuatro ambulancias del SEM y se activaron los servicios municipales para valorar la afectación estructural del edificio.

Por otro lado, en Balaguer, el aviso se produjo a las 01.43 y los Bombers de la Generalitat movilizaron tres dotaciones para apagar el fuego en la parte baja de una casa, donde se encontraba el comedor y la cocina de la vivienda, y el SEM atendió a una persona en estado menos grave.