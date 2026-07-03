Dos muertos al ahogarse en las playas de Cunit y l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

TARRAGONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han muerto este viernes por la tarde en la playa de Llevant de Cunit (Tarragona) y la cala Justell de l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) tras ahogarse, informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicado este viernes.

En Cunit, un hombre de 70 años de nacionalidad china ha muerto después de desmayarse tras entrar en el agua, se ha avisado al 112 hacia las 15.38 horas, y aunque se le ha intentado reanimar por parte de los equipos de emergencias, no se le ha podido salvar la vida.

La playa tiene vigilancia y ondeaba en ese momento la bandera verde, y los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de las diligencias judiciales.

En la cala Justell de l'Hospitalet de l'Infant, un bañista ha alertado hacia las 17.24 horas de la presencia de otro bañista inconsciente en el agua, un hombre de 37 años de nacionalidad rumana que ha sido retirado por los socorristas a la playa del Torn.

En esa playa ondeaba la bandera amarilla; se han desplazado al lugar de los hechos un heicóptero del SEM y otros cuerpos de emergencias, y los Mossos se han hecho cargo de las diligencias judiciales.

Desde el inicio de la temporada de baño han muerto 8 personas en las playas de Catalunya.