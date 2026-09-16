Douglas Stuart publica 'John, hijo de John': "La familia puede dejar parado en un tiempo y espacio"

El escritor Douglas Stuart durante la presentación de su novela ‘John, hijo de John’, a 16 de septiembre de 2026, en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El escritor escocés Douglas Stuart ha publicado 'John, hijo de John', novela que completa un tríptico tras 'Historia de Shuggie Bain' y 'Un lugar para Mungo' y que se ambienta en las Islas Hébridas para abordar las relaciones familiares, la sexualidad y la herencia: "La familia puede bloquear, dejar parado en un tiempo y espacio".

En un encuentro con medios en Barcelona, Stuart ha cambiado el ambiente urbano de sus dos novelas anteriores para pasar a un escenario aislado como son las Islas Hébridas, en concreto la isla de Harris, en la que pasó temporadas y recopiló "100 horas de charlas con sus habitantes en sus cocinas" para acercarse a su realidad.

La novela, publicada en castellano por Random House y en catalán por Edicions de 1984, relata como Cal, un joven homosexual que había ido a estudiar arte a Edimburgo debe regresar a la isla de Harris por asuntos familiares y vuelve a una vida marcada por el trabajo en las granjas, los telares y la oración en una comunidad cerrada donde choca con las exigencias de su padre.

Douglas Stuart ha asegurado que en las islas es importante saber "a qué casa perteneces" que ancla una memoria intergeneracional y que haga que se pertenezca a una saga que es necesario proteger.

El escritor, que ha dicho que no tuvo padre, ha explicado que le fascina saber cuándo es el momento que uno pertenece a si mismo, y que quiso plasmar en la novela como la herencia de una tierra puede convertirse en "la peor herencia".

"El padre tiene un pasado que ha dejado perder por tener cuidado de la tierra para su hijo y el hijo está a punto de perder el futuro por esta herencia", ha subrayado el escritor, que ha dicho que a veces la familia puede dejar en un callejón sin salida.

"LA FORMA MÁS CLARA DE AMOR"

Ha señalado que su personaje preferido de la novela, sin embargo, es la abuela que tiene cuidado de todo el mundo y es ejemplo de supervivencia: "El cuidado es la mejor o la forma más clara de amor", ha afirmado, recordando que ya estaba muy presente en sus libros anteriores.

Stuart ha explicado que el libro ha sido bien recibido en las islas y ha considerado que ha logrado mostrar la importancia de la discreción, y ha añadido que era inevitable el gaélico escocés para mostrar la intimidad.

El escritor ha dicho que pasa página del tríptico sobre la vida 'queer' y la clase trabajadora porque tras 20 años ha cambiado mucho, y ha avanzado que ha empezado a escribir una nueva trama, que "seguramente" sitúe en Nueva York, donde reside.