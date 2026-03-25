Duch aborda con Ban Ki-moon el "estado del multilateralismo" mundial en el Foro de Boao en China

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y el exsecretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon en el Foro de Boao en China - GOVERN

BARCELONA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, se ha reunido con el exsecretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon en el Foro de Boao en China, y han abordado el "actual escenario geopolítico y el estado del multilateralismo en el mundo".

En un comunicado este miércoles, el Govern ha explicado que ha sido una reunión provechosa y cordial en la que también han compartido sus inquietudes por lo que respecta "al contexto convulso que vive hoy la comunidad internacional".

Duch ha reiterado la "apuesta firme del Govern por la paz, el diálogo, el multilateralismo y la cooperación al desarrollo", una reivindicación que, según la Generalitat, Ban Ki-moon ha celebrado a la vez que ha animado a los catalanes y al resto de europeos a mantenerla y reforzarla.

"Ban Ki-moon me ha pedido que transmita a los ciudadanos de Catalunya su agradecimiento por el apoyo generalizado a una manera de organizar el mundo que es la única posible si queremos mantener la paz", ha sostenido el conseller.

PAPEL Y VALORES DE LA UE

El exmandatario de la ONU y también actual presidente del Foro de Boao ha subrayado el papel de la Unión Europea como "principal referente en la defensa de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y las políticas de igualdad", según ha explicado el Govern.

En este sentido, Duch le ha trasladado la voluntad del Govern de defender estos principios, de defender el desarrollo sostenible y "los valores básicos" y manera de ser y organizase de los europeos.

El conseller participa en diversas conferencias en el Foro de Boao que abordan, entre otras cuestiones, las nuevas oportunidades de colaboración entre Europa y Asia, la relevancia estratégica de los puertos de libre comercio o la coordinación regional en el ámbito financiero.