Duch afirma que Catalunya quiere "liderar" la transformación del Mediterráneo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmado este lunes que Catalunya quiere "liderar" la transformación del Mediterráneo y ponerlo en el centro de las políticas europeas en el marco de dos cumbres euromediterráneas que Barcelona acoge este noviembre.

"Queremos jugar un papel importante y lo podemos jugar a partir del reconocimiento de Barcelona como la capital del Mediterráneo, pero también por el trabajo que el Govern está haciendo. Por un lado, con los países de la UpM. Por el otro, con las políticas de la Unión Europea en Bruselas", ha dicho en una entrevista en 'La Vanguardia' recogida por Europa Press.

Este noviembre Barcelona acoge dos cumbres euromediterráneas: la Asamblea General de la Conferencia de las Regiones Periféricas Marítimas --del 19 al 21 de noviembre-- y el 10 Foro Regional de la Unión por el Mediterráneo --del 22 al 28 de noviembre--, dos citas en que se tratará la lucha contra la crisis climática y los intercambios económicos, empresariales e infraestructuras, según Duch.

"La UE es la respuesta a los extremismos y posiciones demagógicas que incrementan los problemas en lugar de reducirlos. Todo lo que sea fortalecer la UE, mejorar sus políticas, avanzar hacia una mayor autonomía y darle los instrumentos y fondos necesarios nos ayudará a fortalecer nuestros sistemas democráticos y modelos de sociedad", ha dicho.

Preguntado por la oficialidad del catalán en Europa, se ha mostrado "moderadamente optimista" sobre ello, y ha asegurado que su optimismo se ve reforzado por las gestiones bilaterales entre el Gobierno español y alemán.