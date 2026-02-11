Duch afirma que "llega tarde" la sentencia del TJUE sobre la suspensión de inmunidad de Puigdemont

El conseller de Acción Exterior y UE, Jaume Duch, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 11 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Dalmau vuelve a encabezar al Govern como presidente en funciones - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha asegurado que "llega tarde" la sentencia de la semana pasada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que tumbó la decisión del Parlamento Europeo de suspender la inmunidad parlamentaria en la última legislatura al expresidente de la Generalitat y lider de Junts, Carles Puigdemont, que en ese momento había sido elegido eurodiputado.

"A mi me habría gustado que esta sentencia llegase en un momento en que los efectos prácticos de la sentencia se hubieran podido cumplir", ha afirmado el conseller este miércoles en la sesión de control al Govern en el Parlament, en respuesta a una pregunta del diputado de Junts Francesc de Dalmases.

Duch también ha añadido que aún le habría gustado más "que no se hubiese tenido que dictar, es decir, que todas las cosas se hubiesen hecho bien", tras lo que ha defendido la aplicación de la Ley de Amnistía, que también considera que va tarde, textualmente.

"El Tribunal Constitucional debe tomar la decisión que estamos todos esperando y que debe llegar el momento, y es tarde, en que todo el mundo pueda estar aquí, en que todo el mundo pueda volver a casa", ha sostenido.

Duch también le ha recordado a Dalmases que quien toma las decisiones en el Parlamento Europeo son los eurodiputados, "no las toman los funcionarios, no las toman los directores de comunicación", en referencia a su anterior cargo en la Eurocámara y después de que el diputado de Junts haya acusado a Duch de no decir nada cuando los socialistas votaron a favor de suspender la inmunidad de Puigdemont.