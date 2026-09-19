Duch alerta de las consecuencias concretas de la "aceleración de los cambios geopolíticos"

El conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch - GOVERN

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha alertado de las consecuencias concretas que puede tener sobre la vida cotidiana la "aceleración de los cambios geopolíticos, económicos y tecnológicos", informa el Govern en un comunicado.

Lo ha dicho durante su intervención este sábado en el acto 'Dos anys construint el futur. Europa a l'hora de la veritat: el paper de Catalunya' en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), en el marco del programa que llevan a cabo este sábado todos los consellers en diversos puntos de Catalunya con motivo de los dos primeros años de legislatura.

Duch ha conversado con los periodistas Anna Bosch y Enric Juliana y ha afirmado que las decisiones que se toman en Bruselas, Washington, Moscú o Pekín tienen un impacto en la economía, la seguridad y la capacidad de innovación "y también en la manera en como Catalunya se proyecta en el escenario internacional".

"No podremos construir el futuro si no tenemos las llaves del presente", ha subrayado, y ha defendido la acción exterior del Govern encaminada a reforzar la influencia y presencia de Catalunya en Europa y el mundo.

El conseller ha señalado que la acción exterior en el siglo XXI requiere "rigor, presencia y participación".

EUROPA

Sobre el papel de la UE ha dicho que el reto es que "tenga más capacidad de actuar por ella misma, con más resiliencia y competitividad y menos dependencias".

Defiende que la UE debe ser capaz de reducir desigualdades, ofrecer oportunidades a los jóvenes y preparar a la sociedad ante el cambio climático y demográfico, y añade que esto interpela a Catalunya, por lo que el Govern debe "asumir su responsabilidad".

El acto en la Sala Auditori Neàpolis de Vilanova i la Geltrú ha reunido a más de un centenar de personas y ha contado con la bienvenida del alcalde de la ciudad, Juan Luis Ruiz.