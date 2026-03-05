Duch cifra en "más de 6.000" los catalanes registrados en consulados españoles de Oriente Medio

Archivo - El conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha cifrado este jueves en "un poco más de 6.000" los catalanes registrados en consulados españoles en países de Oriente Medio, pero ha afirmado que probablemente habrán muchos más que se hallaban en la zona por turismo, de paso u otros motivos.

Ha asegurado que la repatriación de los nacionales se está haciendo con la prioridad de la "seguridad" y que se depende del estado del espacio aéreo de los países que se han visto implicados por el conflicto en Irán, ha dicho en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Ha señalado que "en los últimos dos días" ya han empezado a haber vuelos, tanto comerciales como organizados por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, y ha insistido en que los catalanes que se encuentran en la zona y que no se han registrado en los consulados que se inscriban en ellos.

Preguntado por las consecuencias de un posible embargo comercial de EEUU en España y en concreto en Catalunya, ha explicado que las relaciones comerciales estadounidenses responden al marco de la Unión Europea (UE), ya que EEUU no tiene relaciones bilaterales con España: "No sólo influiría en España, influiría en toda la Unión Europea".

Duch, que está en Bruselas para asistir al pleno del Comité Europeo de las Regiones y que se reunirá con responsables de las políticas de comercio de la UE, ha expresado que les dirá que la política comercial debe ser una política "solidaria" entre todos los países de la UE.

PRESUPUESTOS

Ha vinculado posibles ayudas a sectores empresariales y a particulares para compensar el aumento de los precios de suministros a raíz del conflicto en Oriente Medio a la consecución de los Presupuestos de la Generalitat, los cuales cree que se materializarán.

Ha afirmado que los Presupuestos suponen 10.000 millones de euros más y que el nuevo plan de financiación que se negoció con el Gobierno cerca de otros 5.000 millones de euros: "Contar con un presupuesto con una dotación financiera mucho mayor, pues, lógicamente, dan mucho más posibilidades de ayudar".

Sobre el la oficialidad del catalán en Europa, ha precisado que la negociación bilateral entre España y Alemania evoluciona bien y que el dossier va progresando "poco a poco".