Duch confía en que los países de la UE aprobarán el paquete de medidas contra Israel

Es "moderadamente optimista" en la demanda de que el catalán sea lengua oficial en Europa

BARCELONA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europa y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha asegurado este jueves que confía en que los países de la UE aprobarán el paquete de medidas propuestas contra Israel.

"Confío que sí. Lo que pasa es que ya sabemos que la UE, sobre todo cuando debe aprobar medidas por unanimidad, y una parte de este paquete va por unanimidad, requiere discusiones, tiempo y al final esto termina en la mesa de los jefes de estado y gobierno", ha explicado en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Tras concretar que a principios de octubre hay una reunión de jefes de gobierno en Bruselas, ha afirmado que las medidas llegan "tarde" pero ha pedido tener en cuenta la dificultad que supone que todos los estados de la UE se pongan de acuerdo en esta cuestión por razones históricas y por la idiosincrasia de sus sociedades.

Más allá de debatir sobre si son medidas suficientemente importantes, dice que ahora lo necesario es presionar y lograr las mayorías necesarias para aprobarlas "para que el Gobierno de Israel entienda que se está quedando completamente aislado en el concierto mundial".

Pese a todo, ha observado un cambio en la sociedad de muchos países que, a su juicio, está obligando a algunos países a cambiar sus posiciones, e incluso ha llevado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a hacerlo también, ha apuntado.

Ha manifestado que espera que la reunión este jueves del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el canciller alemán, Friedrich Merz, sirva para que se mueva: "Ya ha empezado a moverse respecto a posiciones de hace meses, pero nos gustaría que otros países, no sólo él, se mueva mucho más y más rápido porque estamos hablando de un genocidio".

"Me gustaría que en el caso de Israel, la UE tuviera posiciones tan unánimes y, en el fondo, tan eficaces como ha tenido hasta ahora con Ucrania", ha aseverado.

INTERCAMBIOS COMERCIALES

Aunque ha asegurado que los intercambios comerciales entre Catalunya e Israel no son grandes, ha asegurado que "sería asumible" para Catalunya cortarlos y que están siguiendo de cerca la situación.

Sobre la Global Sumud Flotilla, ve "razonable" que hayan pedido al Gobierno que garanticen su seguridad y espera que Israel entienda que es una iniciativa humanitaria, por lo que ha apelado a su "responsabilidad".

El conseller también se ha mostrado "moderadamente optimista" en la demanda de que el catalán sea lengua oficial en las instituciones europeas porque, ha apuntado, ve que la cuestión va avanzando, aunque no ha querido vaticinar calendarios.

A su juicio, la reunión de Sánchez y Merz de este jueves tiene su importancia también por esta cuestión: "Alemania está en el grupo de países que aún tienen dudas, por lo que los tenemos que sacar de esta situación", ha añadido Duch, dejando claro que la presión del PP para oponerse a la petición no ha ayudado.

Sobre el proyecto de Presupuestos de la Generalitat de 2026, ha asegurado que también es "optimista" ante la posibilidad de que se puedan aprobar.