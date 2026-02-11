Duch defiende buscar una persona "de consenso" para representar a Catalunya en la Unesco y la OMT

El conseller de Acción Exterior y UE, Jaume Duch, interviene durante una sesión de control al Govern, en el Parlament de Catalunya, a 11 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Dalmau vuelve a encabezar al Govern como presidente en funciones - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha apostado por buscar a una persona "de consenso" para representar a Catalunya en la Unesco y la Organización Mundial del Turismo (OMT), después de que Gobierno y Generalitat acordasen incorporar a Catalunya como miembro asociado en ambos organismos.

En la sesión de control al Govern este miércoles en el pleno del Parlament, el conseller ha explicado que la persona que represente a Catalunya "participará en todos los trabajos, reuniones, conferencias, en coordinación con el resto de la delegación, pero con voz propia".

Además, ha destacado que el Govern establecerá "un mecanismo de consulta con expertos catalanes, tanto de la Generalitat como de la sociedad civil organizada, sobre la programación y las prioridades de Catalunya" en la Unesco, y ha detallado que la Generalitat se integrará en la Comisión Española de Cooperación con la Unesco.