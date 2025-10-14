Duch defiende que las regiones adopten un "papel activo" en el próximo marco financiero de la UE

Archivo - El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Catalunya, Jaume Duch, interviene durante un pleno en el Parlament de Catalunya, a 4 de junio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha defendido este martes, durante su intervención en una sesión del Comité de las Regiones en Bruselas (Bélgica), que las regiones adopten un "papel activo" en el próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europa.

Duch ha resaltado el protagonismo de las regiones y los entes locales ante retos como la falta de vivienda, la reducción de la pobreza o la acogida de personas migrantes, porque son las que "ejecutan estas políticas sobre el terreno".

Ha abogado porque esto quede reflejado en el próximo Marco Financiero Plurianual que prepara la CE ante una realidad, ha afirmado, innegable: "Sin regiones fuertes, no hay una Europa social fuerte".