Duch insta a alumnos de 19 universidades a ser "críticos y exigentes" con la IA

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en la inauguración de la clase magistral 'Trans/fronteras y diálogo de las disciplinas' - GOVERN

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha instado a alumnos de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y de 18 universidades de Alemania, Francia e Italia a ser "críticos y exigentes" con la Inteligencia Artificial (IA).

Así se ha pronunciado este miércoles en la inauguración de la clase magistral 'Trans/fronteras y diálogo de las disciplinas', una iniciativa de la UAB que desde 2019 agrupa a alumnado del Máster de Integración Europea de la universidad catalana y a estudiantes de postgrado de otras universidades, ha informado la Conselleria en un comunicado.

"Sed críticos y exigentes con la tecnología, con las instituciones y con vosotros mismos, y recordad que los retos globales más complejos sólo se pueden abordar colectivamente", ha subrayado Duch.

Duch ha asegurado que la IA está transformando las economías, las administraciones públicas, la seguridad, la comunicación y la diplomacia, y ha señalado que "ofrece oportunidades extraordinarias, pero también plantea graves preocupaciones como los sesgos, la vigilancia, la desinformación, la concentración de poder y nuevas desigualdades".

Ha avisado de que "ninguno de estos retos respeta las fronteras", tras lo que ha sostenido que se necesitan espacios de diálogo y cooperación a través de fronteras, disciplinas e instituciones que aborden esta cuestión.

DEMOCRACIA O FRAGMENTACIÓN

"Esta clase magistral es algo más que un ejercicio académico, es un ejemplo práctico de multilateralismo en acción", ha destacado el conseller, que ha insistido en que esta generación de universitarios tendrá un papel decisivo para determinar si la IA fortalece la democracia y la cooperación o profundiza en la fragmentación, textualmente.

También ha destacado que "el progreso tecnológico debe ir de la mano de los valores democráticos", y ha defendido una IA centrada en el ser humano, respetuosa con los derechos fundamentales y alineada con la cohesión social.

Además del conseller, han intervenido la secretaria general de la UAB, Esther Zapater, y el cónsul de Francia en Barcelona, Olivier da Silva.