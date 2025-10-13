Duch interviene en la apertura de la Semana Europea de Regiones y Ciudades en Bruselas este lunes

Archivo - El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en una imagen de archivo - GENERALITAT - Archivo

El conseller de UE y Acción Exterior debatirá con Prohens el martes sobre cooperación mediterránea

BARCELONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea (UE) y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, participará en la apertura de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades 2025 en el Comité de las Regiones este lunes en Bruselas.

Lo hará durante la sesión 'Estado de las Regiones y Ciudades en la Unión Europea' tras las intervenciones de la presidenta del Comité, Kata Tütto; de la presidenta del Parlamento Europeo (PE), Roberta Metsola, y del vicepresidente de la Comisión Europea (CE) Raffaele Fitto, informa el Govern en un comunicado.

El martes a las 11.30 horas, el conseller participará en el debate 'Nuevo Pacto por el Mediterráneo: Retos y Perspectivas entre la Cohesión y la Ampliación' junto a la presidenta del Govern balear, Margalida Prohens; la vicepresidenta de la CE Dubravka Suica, y el presidente del Adriatic Ionian Euroregion, Nikola Dobroslavic.

Durante el debate reflexionarán sobre "el futuro de la cooperación mediterránea y sobre el papel de las autoridades locales y regionales en el apoyo a una mayor justicia y sostenibilidad".

Posteriormente, el martes por la tarde, Duch intervendrá en el Comité de las Regiones en el marco del debate sobre las prioridades de la presidencia danesa del Consejo de la UE.

CIMERA DETA 2025

Durante la tercera y última jornada, el miércoles, el Govern organiza la Cimera DETA 2025 en la Delegación del Govern ante la UE a las 9 horas, un encuentro "de alto nivel" de la Alianza DETA --actualmente presidida por Catalunya-- que reunirá a responsables políticos de todo el mundo para intercambiar puntos de vista y fomentar la cooperación en el ámbito de las tecnologías y la política digital.

Por la tarde, a las 17 horas, el acto 'La Brújula de los Cuatro Motores para la Cohesión y la Competitividad Estratégica' cerrará los ctos de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades con un debate moderado por la delegada del Govern ante la UE, Ester Borràs.

La bienvenida y la clausura serán a cargo del conseller Duch, que participará en el debate junto al representante de Baden-Württemberg, Florian Hassler; de Lombardía, Raffaele Cattaneo; de Alvernia-Roine-Alpes, Pierre Oliver, y al presidente del Jacques Delors Institut y exprimer ministro italiano, Enrico Letta.