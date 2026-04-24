Duch llama a los jóvenes a defender el multilateralismo en una simulación de Asamblea de la ONU

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en la 10ª edición de la Barcelona International Model United Nations - GOVERN

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha llamado a los jóvenes que participaban en una simulación de la Asamblea General de Naciones Unidas a defender el multilateralismo: "El futuro depende de vosotros".

En un comunicado este viernes, la Conselleria ha explicado que Duch ha participado en la ceremonia de apertura de la 10ª edición de la Barcelona International Model United Nations, en la que estudiantes de varios centros educativos hacen una simulación y se organizan en países para debatir cuestiones políticas, económicas y sociales de interés mundial.

El conseller ha alertado de un contexto internacional más complejo, "marcado por el aumento de los conflictos armados, el retroceso democrático, los flujos migratorios, la crisis energética y las consecuencias del cambio climático".

Ante este escenario, se ha dirigido a los cerca de 500 participantes de una quincena de países para animarles a "ponerse en el lugar de los demás" ya desarrollar habilidades como la negociación, la gestión de los desacuerdos, la escucha activa y el respeto.

"Me gustaría animaros a tomar sus propias decisiones y a formar parte de las soluciones y no de los problemas", ha afirmado Duch, que ha subrayado que la implicación de las nuevas generaciones es determinante para asegurar la continuidad y buen funcionamiento del sistema multilateral.

Para avanzar en esta dirección, también es necesario, según el conseller, que los gobiernos subestatales y la sociedad civil tengan un papel activo en la respuesta a los desafíos globales, puesto que "la responsabilidad es compartida".