Duch pide que se inscriban en consulados a los catalanes en Oriente Medio y los cifra en 1.200

Archivo - El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en una intervención ante los medios en el Palau de la Generalitat por el 4 aniversario del inicio de la guerra de Ucrania - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha pedido este martes a los catalanes atrapados en Oriente Medio por el conflicto en Irán que se inscriban en los registros de los consulados españoles y cifra el censo en 1.200, aunque ve "evidente que hay más" catalanes en la zona.

Ha señalado que hay gente que estaba por la zona por razones de turismo o trabajo y ha instado a todos los catalanes a llamar a las embajadas y registrarse para que se pueda tener constancia de su presencia y coordinarse así con ellas en el momento en que se abran las fronteras, que prevé que sea "por vía aérea o por vía terrestre", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Ha explicado que "la buena noticia" es que la dependencia nacional del gas y del petróleo de esta zona es muy pequeña, de cerca del 5%, y ha asegurado que, por lo tanto, el suministro se puede compensar fácilmente con otro de países terceros.