Duch pide "no solo impedir que la democracia retroceda, sino conseguir que vuelva a avanzar"

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en la presentación del Anuario Internacional del Cidob 2026 - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha llamado a "no solo impedir que la democracia retroceda, sino conseguir que vuelva a avanzar", tras lo que ha avisado de que la democracia no es irreversible, pero ha celebrado su retroceso tampoco lo es.

Así se ha pronunciado este jueves en la presentación del Anuario Internacional del Cidob 2026 'El asedio a la democracia', en la que ha participado telemáticamente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y que ha inaugurado el presidente del Cidob y ex alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell.

El conseller ha deseado que los jóvenes sientan suya la democracia, "que los que han dejado a confiar en las instituciones encuentren motivos para volver a hacerlo, y que ante los que ofrecen miedo y autoridad" las democracias ofrezcan seguridad, pertinencia y libertad.

"COMBATIR AL POPULISMO"

Duch ha señalado que la historia ha demostrado que las democracias pueden morir, pero ha alertado de que "también se pueden ir vaciando mientras aparentemente continúan funcionando".

"No podemos combatir al populismo limitándonos a condenar los populismos, ni podemos combatirlo limitándonos a proclamar las virtudes de la democracia", ha afirmado Duch, que ha defendido que hay que entender los miedos, frustraciones y demandas que alimentan esos populismos.

Ha recordado su reciente viaje a Ucrania, junto con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y ha asegurado que "allí se entiende con una claridad especial que la discusión de la democracia no es solo académica".

El conseller ha defendido que el apoyo a Ucrania no es una cuestión separada de la democracia europea, sino "una de sus expresiones más concretas".