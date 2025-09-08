Duch presenta en Bruselas (Bélgica) una propuesta para promover la cooperación descentralizada

BARCELONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, ha viajado hasta Bruselas (Bélgica) para compartir con la comunidad internacional, en el marco del Comité de las Regiones, una primera propuesta de dictamen para promover la cooperación al desarrollo descentralizada, informa el departamento en un comunicado este lunes.

Ha puesto el foco en la estrategia europea de inversiones Global Gateway, que moviliza inversiones públicas y privadas de la Unión Europea para la cooperación al desarrollo y que propone que los gobiernos locales y regionales de las zonas del mundo que reciben estos recursos puedan decidir a qué destinarlos.

Los objetivos principales de este dictamen son asegurar el reconocimiento de los gobiernos locales y regionales como "actores estratégicos" del Global Gateway y promover la creación de mecanismos concretos para conseguir la participación local y regional.

Duch ha defendido que los gobiernos locales y regionales, que son los más próximos a la ciudadanía, son los responsables de los servicios directamente relacionados con las prioridades de Global Gateway --la energía, la salud, la educación, el transporte, la digitalización y la adaptación climática--, por lo que ha dicho que su implicación es "esencial".

Los actores internacionales del ámbito de la cooperación por*drna hacer aportaciones al texto, que se votará en comisión el 1 de octubre y en el pleno del 10 de diciembre.