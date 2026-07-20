Duch presenta en Girona los servicios del Govern a entes locales para captar fondos europeos

El Govern presenta en Girona los servicios que ofrece a entes locales para captar fondos europeos - GOVERN

Destaca la "oportunidad" de transformar el territorio con proyectos europeos GIRONA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de UE y Acción Exterior, Jaume Duch ha presentado este lunes en Girona los servicios que ofrece el Govern a entes locales para captar fondos europeos, en la que es la primera de las diversas sesiones informativas que la Generalitat realizará en toda Catalunya, informa en un comunicado este lunes.

Duch ha destacado el Programa temporal de apoyo al mundo local en materia de fondos europeos de gestión directa, un equipo especializado que ya está operativo y asesora a ayuntamientos catalanes, especialmente los de menos de 20.000 habitantes, para conseguir financiación de la Comisión Europea (CE).

En el acto también han participado el delegado del Govern en Girona, Xavier Guitart; el secretario de Asuntos Europeos, Multilaterales y de Cooperación al Desarrollo, Agustí Fernández de Losada; la subdirectora general de Apoyo a la Internacionalización de los Gobiernos Locales, Carlota Rosés y el coordinador del programa de apoyo al mundo local, Juan Luis Aparicio, que ha hecho repaso de las convocatorias actuales de la CE.

El Govern destaca que este servicio es "inédito" y va más allá del asesoramiento o la formación y se incluye un acompañamiento intensivo en todo el proceso, desde la idea inicial a la ejecución y justificación.

Duch ha señalado que este programa responde al hecho de que la participación de los municipios en programas de gestión directa de la CE representa "menos del 3% del total captado por entidades catalanas", y que existe una elevada concentración territorial de proyectos financiados con estos fondos en el área metropolitana de Barcelona.

TRANSFORMACIÓN

"Cada proyecto europeo que llega a un territorio es una oportunidad para transformarlo, hacerlo más resiliente, más innovador y más competitivo", y ha añadido que la responsabilidad del Govern es poner las herramientas necesarias a disposición de los municipios para que no dejen pasar oportunidades por falta de recursos.

También ha subrayado que las comarcas de Girona tienen potencial en "ámbitos clave" como la transición verde, la cohesión social, la innovación, la digitalización, la economía azul, el patrimonio y la cooperación transfronteriza.

Duch ha aprovechado su visita a Girona para visitar el Campus Hipra en Aiguaviva, donde ha conocido la maqueta 3D del Campus, las instalaciones de I+D y las de producción y ha mantenido una reunión de trabajo con el director general de la División de Salud Humana, Carles Fàbrega; el director general de la División de Salud Animal, David Caballero y la directora ejecutiva de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, Carlota Gómez.

SUBVENCIONES PARA LA INTERNACIONALIZACIÓN

Durante el acto Fernández de Losada ha anunciado el impulso de una nueva convocatoria anual estable de subvenciones para promover la internacionalización de los entes locales de Catalunya, con una previsión de publicación "muy cercana" y un presupuesto de 1 millón de euros.

La convocatoria se estructura en tres líneas: diseño de estrategias y planes de internacionalización, cooperación técnica urbana e intercambio de conocimiento e implementación de proyectos de internacionalización con impacto territorial.

La subvención podrá cubrir hasta el 75% del coste del proyecto y se prevé un anticipo del 80% con la resolución de adjudicación, mientras que las actividades deberán ser ejecutadas entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de septiembre de 2027 y pueden tener una duración de hasta 24 meses.