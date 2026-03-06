Duch presenta el proyecto de Presupuestos a organizaciones y entidades de cooperación catalanas

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior, Jaume Duch, en una reunión con organizaciones y entidades de cooperación catalanas - GOVERN

BARCELONA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, se ha reunido este viernes con las principales organizaciones y entidades de la cooperación catalana para presentarles el proyecto de Presupuestos del Govern para 2026 y exponerles las "principales líneas de actuación" en cooperación al desarrollo.

En un comunicado, la Conselleria ha explicado que el conseller ha trasladado el compromiso del Govern con la cooperación al desarrollo y ha pedido "colaboración" de las organizaciones para transmitir a la ciudadanía la relevancia de estas políticas, especialmente al público más joven.

"En un mundo en el que actores relevantes cuestionan, cada vez más, las políticas de cooperación, una apuesta tan decidida como la que hacemos con este presupuesto representa un mensaje claro y también una gran oportunidad", ha subrayado Duch.

El conseller ha detallado que estas cuentas prevén un incremento de 45 millones en la partida de cooperación con respecto a los últimos presupuestos aprobados en 2023.

Entre las entidades que han participado en la reunión estaba el Consell Català de Foment de la Pau, Lafede, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, Novact, MedCities, la Coordinadora d'ONGD solidàries de Comarques Gironines i Alt Maresme, Oryx Impact y la Taula per Colòmbia.