Duch reivindica en el Senado de Francia el respeto a la diversidad de las regiones europeas

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, participa en una mesa redonda en el Senado de Francia - GOVERN

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha reivindicado este jueves desde el Senado de Francia, en París, el papel de las regiones europeas y el respeto a la diversidad: "Si queremos una Europa integrada, esta Europa debe respetar la diversidad".

Lo ha dicho en una mesa redonda organizada por la Cámara alta francesa con motivo del 10 aniversario de la reordenación de las regiones francesas, y en la que ha defendido la incidencia regional tanto en la política de cohesión como de competitividad de la UE, informa el Govern en un comunicado.

Duch, acompañado de la delegada del Govern en Francia, Eva Doya Le Besnerais, ha abordado el papel de las regiones como actores esenciales en la respuesta a las crisis europeas y ha defendido que tienen "derecho a intentar influir" en las decisiones de las instituciones de la Unión.

Por ello, ante la negociación del nuevo presupuesto comunitario, el conseller ha subrayado que la política regional no se puede gestionar sin trabajar con las regiones y ha criticado "la voluntad recentralizadora de la Comisión Europea".

POLÍTICA ENERGÉTICA Y COOPERACIÓN

Duch también ha puesto el foco en la crisis energética que se ha empezado a desencadenar por la guerra en Oriente Medio y ha abogado por "avanzar hacia la creación de una política energética europea verdaderamente supranacional".

Asimismo, ha trasladado que cree "firmemente" en la cooperación transfronteriza, que considera esencial, y ha destacado redes como la Euroregión Pirineo Mediterráneo y la Comunidad de Trabajo de los Pirineos.

"Los presidentes de la regiones de Francia son referentes de la política francesa y, por tanto, es interesante poder compartir tiempo. Es muy importante mantener un diálogo constante y, sobre todo, funcional", ha concluido.

Durante su visita al Senado francés, el conseller se ha reunido con el presidente de la Región Sur, Renaud Muselier, y con la presidente de la Asamblea de Córcega, Marie-Antoinette Maupertuis.