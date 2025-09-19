Duch viaja a Nueva York para reuniones "de alto nivel" durante la Asamblea de la ONU

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, en la clausura del Fòrum Beijing+30. - GOVERN

Asistirá de lunes a miércoles a actos con el Rey, Sánchez y Albares

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, viajará del lunes al miércoles a Nueva York para mantener "reuniones de alto nivel" durante la 80 Asamblea General de Naciones Unidas.

En un comunicado este viernes, la Conselleria explica que Duch quiere "reafirmar el compromiso del Govern en el ámbito multilateral", por lo que se reunirá con altos cargos de agencias y programas de la ONU y con autoridades de países de América Latina.

El lunes se reunirá con la directora ejecutiva adjunta de Alianzas de Unicef-Giga, Kitty van der Heijden, con quien abordará el proyecto de Unicef y la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT) para conectar todas las escuelas del mundo a Internet y acabar con la brecha digital antes de 2030.

Ese mismo día mantendrá un encuentro con el alto representante de las Civilizaciones de Naciones Unidas, Miguel Ángel Moratinos, con quien hablará de la implicación de Catalunya en esta entidad que promueve el diálogo intercultural e interreligioso.

Participará en el acto 'i2CAT: 'Living Labs' per als Drets Humans. Innovant per al Desenvolupament Sostenible i Inclusiu', organizado por el Govern y el Fondo de Desarrollo del Servicio Universal de las Telecomunicaciones de Senegal, en el marco de la Science Summit 2025 de Nueva York.

RECEPCIÓN CON FELIPE VI

Concluirá el lunes con una recepción en la residencia del embajador español representante permanente ante Naciones Unidas, Héctor Gómez, a la que también asistirá el Rey Felipe VI.

El martes, intervendrá en un acto del Consejo Empresarial de la Alianza por Iberoamérica y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre 'Democracia y Desarrollo resiliente en América Latina y el Caribe: el papel del sector privado'.

Se reunirá con responsables de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, de la Fundación de Naciones Unidas, de ONU-Mujeres y de la Oficina Regional del PNUD en América Latina y el Caribe.

También tiene programado un encuentro con la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado mexicano de Jalisco, Paola Bauche, y con el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.

El martes acabará con una recepción con la comunidad catalana junto con el conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, y el secretario general de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Jordi Terrades.

Y el miércoles se reunirá con el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi; con el rector de The City University of New York, y asistirá al acto 'América Latina, Estados Unidos y España en la Economía Global' en el Instituto Cervantes de Nueva York, donde intervendrán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.