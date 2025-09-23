EasyJet nombra a Javier Gándara nuevo Director Global de Políticas Públicas

BARCELONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actual Director General de easyJet para el Sur de Europa, Javier Gándara, ha sido nombrado Director Global de Políticas Públicas de easyJet, informa la aerolínea este martes en un comunicado.

El directivo, que acumula más de 18 años de trayectoria profesional en el sector, ya ha tomado posesión de su nuevo cargo, que compaginará con su actual responsabilidad, y también representará a la compañía en el Comité Ejecutivo de Airlines for Europe (A4E), la principal asociación de aerolíneas europeas.

Entre las prioridades del equipo de Políticas Públicas que ahora lidera Gándara, se encuentra la de trabajar con los reguladores en el Reino Unido y la Unión Europea para garantizar que las políticas y normativas en materia de aviación sean compatibles con los objetivos globales de easyJet.

Gándara ha afirmado que este nombramiento supone una gran responsabilidad y, al mismo tiempo, "una oportunidad para reforzar el papel de easyJet en el diálogo con las instituciones".

"Queremos que las decisiones regulatorias acompañen la transformación que vive la aviación: hacerla más competitiva, más accesible y, sobre todo, más sostenible", ha añadido.