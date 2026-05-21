Ebro factura 141,4 millones en el primer trimestre (+223%) tras vender 5.073 coches

Archivo - Fachada de la planta de producción de Ebro de la Zona Franca de Barcelona - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

Ebro cerró el primer trimestre del año con una facturación de 141,4 millones de euros, un 223% más que un año atrás, tras vender 5.073 coches y registrar 6.625 matriculaciones, informa en un comunicado este jueves.

La empresa ha apuntado que el dato de ventas no incluye los vehículos bajo régimen de 'buy back' --ventas destinadas mayoritariamente al canal de rent-a-car donde la compañía ostenta una opción de recompra obligatoria-- y que sumaron 1.612 unidades hasta marzo.

Además, durante el primer trimestre se vendieron los primeros vehículos de ocasión que proceden de la finalización de los primeros contratos con opción de recompra.

El Ebitda del periodo fue de 3,4 millones negativos, en línea con las expectativas de la empresa para el actual ejercicio, y Ebro ha detallado que se debe al impacto en los ingresos de los contratos de 'buy back', el efecto temporal de las contrataciones realizadas y los costes de la participación en el Rally Dakar.

El presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, ha mostrado su satisfacción por la "aceleración" del proyecto y se ha mostrado convencido de cumplir con los compromisos adquiridos por la empresa.