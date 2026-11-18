El presidente de Pimec, Antoni Cañete, y el de Ebro Motors Group EV, Rafael Ruiz. - PIMEC

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ebro Motors Group EV y Pimec han firmado un acuerdo de colaboración por el que prevén establecer "condiciones preferentes en los productos y servicios de Ebro para las empresas asociadas a Pimec", informa la patronal en un comunicado este miércoles.

Lo han hecho en el marco de una alianza estratégica formalizada entre la compañía automovilística y Pimec para "fortalecer el tejido industrial y empresarial de Catalunya, generar nuevas oportunidades de colaboración y contribuir a la competitividad de la economía catalana".

A partir de dicho acuerdo, Ebro también se incorpora como empresa asociada a Pimec y participará como colaboradora de la 40 Gala Solidària dels Premis Pimec y con el patrocinio de otros eventos empresariales territoriales como el Lleida Empresa, los Reconeixements Empresarials del Vallès Occidental y el Tarragona Empresa.

Pimec ha explicado que la alianza quiere contribuir a reforzar las conexiones entre los grandes proyectos industriales y las pequeñas y medianas empresas "que tienen un papel fundamental en las cadenas de valor, la provisión de servicios especializados y el desarrollo del ecosistema industrial catalán".

Ha puesto en valor la recuperación por parte de la compañía de su actividad industrial en la Zona Franca de Barcelona, en las antiguas instalaciones de Nissan, que pone de manifiesto "la importancia de preservar el talento industrial, impulsar nuevas inversiones y generar oportunidades de futuro a partir del tejido productivo existente".