Ebro se reafirma como socio estratégico de Chery en Europa en un encuentro internacional

Los participantes en el encuentro - EBRO

BARCELONA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Ebro se ha reafirmado como socio estratégico de Chery en Europa en la Convención Global de Concesionarios, que se ha celebrado en Wuhu (China) y que ha reunido a 4.000 profesionales, informa en un comunicado este miércoles.

La marca ha mostrado las novedades que incorporará en su gama en los próximos meses y las "claves de su próxima evolución en el mercado europeo, con especial protagonismo para su futuro modelo 100% eléctrico" que se producirá en su planta en Barcelona.

Este proyecto, que se debería iniciar entre finales de este año y principios de 2027, "representa un paso decisivo en la conexión entre la capacidad tecnológica global del grupo y el desarrollo industrial en España".

El presidente de Ebro EV Motors, Rafael Ruiz, ha explicado que la colaboración con Chery les "permite acelerar" el proceso de construir un proyecto industrial y comercial sólido en España.

Además, los concesionarios han podido conocer la próxima evolución de la gama EBRO s700 y s800 en sus versiones híbridas enchufables, así como la incorporación de una nueva variante del s400 con motor 1.5 turbo, que ampliará la oferta de la marca en el segmento de acceso.