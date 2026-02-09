La economía catalana crece un 2,7% a cierre de 2025, según Idescat

Archivo - Varias personas en el Metro en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Producto Interior Bruto (PIB) de Catalunya ha registrado un crecimiento interanual del 2,7% a cierre de 2025, nueve décimas menos que el año anterior, cuando el crecimiento de la economía fue del 3,6% interanual, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

Es también una décima por debajo del avance del conjunto de la economía española (2,8%), y un punto y una décima por encima de la primera estimación del PIB de la Unión Europea (UE), que registra un aumento del 1,6%, según ha explicado Idescat este lunes en un comunicado.

En términos intertrimestrales, la economía catalana ha crecido un 0,9% en el cuarto trimestre, una décima más que la evolución registrada en el conjunto de España (0,8%) y seis décimas por encima de la de la UE (0,3%).

EVOLUCIÓN POR SECTORES

A cierre del ejercicio, "todos los grandes sectores de actividad presentan una variaciones anuales positivas", ha explicado Idescat, especialmente en el caso de la construcción, que aumenta un 1,8% interanual, dos puntos y una décima menos que en 2024 (3,9%).

En cuanto al sector servicios, la evolución ha registrado un aumento del 3% del valor añadido, un punto y una décima menos que el año anterior, siendo la hostelería y restauración, la venta y reparación de vehículos u otras actividades profesionales las ramas que más han contribuido al crecimiento.

La construcción, por otro lado, ha crecido un 5,3% interanual, tres puntos y seis décimas más que en 2024 (1,7%), y la agricultura registra un incremento de su actividad en volumen del 7,2%, frente al 4,2% del año anterior.

CUARTO TRIMESTRE

En el último trimestre del ejercicio, la economía catalana ha registrado una tasa de crecimiento interanual del 2,4%, una décima por debajo que en el tercer trimestre (2,5%).

Todos los sectores han mantenido tasas de crecimiento positivas, una tendencia liderada por la construcción (7%), los servicios (2,6%) o la industria (2,1%).