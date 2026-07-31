La economía catalana crece un 3% en el segundo trimestre, según el Idescat

Archivo - Vistas de la ciudad de Barcelona desde el mirador de la Fundación Joan Miró - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) ha explicado que el producto interior bruto (PIB) catalán creció un 3% interanual en el segundo trimestre, tres décimas más que el español (2,7%), mientras que, en la Unión Europea, creció un 1,2%, en un comunicado este viernes.

En términos intertrimestrales, la economía catalana creció un 0,7% entre abril y junio, la misma cifra que la economía española y dos décimas más que la UE.

El Idescat ha añadido que el crecimiento del PIB se debe a la evolución positiva de la construcción y los servicios, que crecieron un 3,7%, mientras que la industria aumentó un 1,5% y la agricultura, un 0,3%.