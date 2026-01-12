La economía española crecerá un 2,1% en 2026 y la inflación será del 2%, según CaixaBank Research

Archivo - Fachada de la sede de CaixaBank en la Avenida Diagonal de Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La economía española crecerá un 2,1% en 2026, frente al 2,9% previsto para cierre de 2025, y la inflación se situará en el 2% a cierre del año frente al 2,7% de 2025, según el informe mensual de CaixaBank Research, publicado este lunes y recogido por Europa Press.

Asimismo, el empleo se incrementará un 1,8% --se espera un 3,1% para 2025-- y la tasa de paro se situará en el 9,7%, frente al 10,4% previsto para cierre del año pasado.

La entidad ha explicado que la "situación de la economía española es relativamente positiva", aunque sigue habiendo desafíos a superar para sostener la tendencia de crecimiento a medio plazo.

Así, el consumo de los hogares y la inversión "seguirán impulsando la economía en los próximos meses", junto al mantenimiento del impacto positivo de las bajadas de los tipos de interés del año pasado.

También señala que el crecimiento demográfico --impulsado por la inmigración "previsiblemente seguirá apoyando el empleo y el consumo".

RIESGOS

CaixaBank Research ha señalado que entre los principales riesgos para la economía está un contexto internacional que "no es favorable", ya que los principales socios comerciales de España tienen un ritmo de crecimiento modesto.

Además, señala el "desequilibrio creciente en el sector inmobiliario", con un fuerte crecimiento de la demanda, que no va acompañado de un aumento de la oferta, lo que lleva a un incremento del déficit de vivienda en las zonas de mayor demanda.

Por otro lado, el banco ha señalado que el crecimiento de la productividad es otro gran desafío de la economía española, y señala que "todas las comunidades autónomas cuentan con algunas dimensiones en las que pueden apoyarse para seguir mejorando su productividad".