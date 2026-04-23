Eduardo Mendoza firma en Barcelona su libro 'La intriga del funeral inconveniente'

El escritor Eduardo Mendoza firma ejemplares de sus libros en la Fira de Llibres de Sant Jordi, a 23 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Hoy, jueves 23 de abril de 2026, Barcelona celebra la Diada de Sant Jordi, una de las festividades más - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El escritor catalán Eduardo Mendoza ha empezado a firmar su nuevo libro 'La intriga inconveniente' en el paseo de Gràcia de Barcelona en la Diada de Sant Jordi 2026, donde se han congregado decenas de personas para hablar con él y recibir su dedicatoria.

Anna ha sido una de las primeras en llegar a la cola de la carpa que ha instalado la editorial 'Documenta' en el paseo de Gràcia y ha explicado a Europa Press haber escuchado alguna cosa sobre las declaraciones del escritor respecto a Sant Jordi: "Tampoco hay que exagerar las cosas. Hay que respetar un poco las opiniones y se acabó".

Tras ella, otra mujer ha explicado que Mendoza "es uno de los mejores", ya que tras seguirle durante muchos años, se ha enganchado a su señorío, amabilidad y educación, así como a su forma de escribir que permite habituarse y entrar en la lectura.